Mondiaux de squash - Nele Gilis éliminée en quarts de finale

Gilis, 11e mondiale et tête de série N.11, s'est inclinée en trois sets (11-9, 11-8, 11-7) contre la Néo-Zélandaise Joelle King, 4e mondiale et tête de série N.4, en 38 minutes de jeu. Samedi, le parcours de sa soeur, Tinne, s'était arrêté au 3e tour (8es de finale). Pour son 200e match sur le circuit PSA World Tour, Tinne Gilis, 25 ans, 14e joueuse du monde, avait en effet été éliminée par la numéro 1 mondiale, l'Egyptienne Nouran Gohar (N.1), 25 ans, vice-championne du monde lors des deux dernières éditions: 11-6, 11-4 et 11-7 en 31 minutes de jeu. Nele Gilis était devenue la première Belge à se qualifier pour les quarts de finale des Mondiaux depuis Stefan Castelyn en 1998. (Belga)