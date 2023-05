Nafi Thiam lancera sa saison estivale en juin à Ratingen

Le premier jour, Thiam prendra part au 100 m haies, au lancer du poids et au 200 m. Le second jour, elle disputera le saut en longueur et le javelot, laissant ainsi tomber le saut en hauteur et le 800 m. "C'est une très bonne occasion de tester ma forme", a déclaré Nafi Thiam dans un communiqué des organisateurs du meeting. Mardi, Thiam avait confirmé sa participation à l'épreuve du saut en hauteur lors de la sixième manche de la Ligue de Diamant le 29 juin à Lausanne. Il y a trois semaines, l'athlète belge avait expliqué qu'elle ne prévoyait pas de participer à un heptathlon avant les championnats du monde d'athlétisme à Budapest, fin août (du 19 au 27), renonçant à l'Hypo Meeting de Götzis, le championnat du monde officieux des épreuves combinées, les 27 et 28 mai en Autriche. (Belga)