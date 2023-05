Naissance d'un tamarin-lion à tête dorée au zoo de Planckendael

La mère, Matty, avait déjà eu deux progénitures l'an dernier: Xanto et Xanti. Les tamarins-lion à tête dorée ont fréquemment des jumeaux, la naissance unique de ce début mai est donc perçue comme une demi-surprise. L'habitat naturel de ce primate, situé dans certaines forêts du Brésil, est fortement menacé par la déforestation et la chasse. Les zoos d'Anvers et de Planckendael participent à un programme visant à maintenir une réserve de population de cette espèce en danger d'extinction. (Belga)