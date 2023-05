Neuf nouveaux artistes s'ajoutent à l'affiche de Couleur Café

Le quatuor bruxellois ECHT!, qui propose un mélange d'électro, de hip-hop, de trap, de funk et de jazz, se produira au festival bruxellois le 23 juin, tout comme le duo de Pop et Hip-hop Blackwave, également belge. Le lendemain, le groupe nigérian d'Afrobeat Seun Kuti & Egypt 80 s'invitera parmi les artistes en même temps qu'une nouvelle édition de Niveau4, le collectif de Hip-hop créé à l'initiative de Couleur Café. Cette année, le DJ Vega mixera les instrumentaux de sept rappeurs, à savoir : Bonnet Sumo, Spacebabymadcha, Absolem, Low G, Bex, Gutti et Myk. Enfin, un autre DJ, le portugais Branko, sera aux platines dimanche, suivi du groupe nigérian de musique highlife The Cavemen. Le duo cubain de reggaeton sur des airs traditionnels du Cuba Gente de Zona et le groupe congolais d'afro-rock Kin'gongolo Kiniata se produiront également sur scène le 25 juin. Le DJ Vega, déjà présent samedi, clôturera la Black Stage, uniquement accompagné de ses disques de platine cette fois. (Belga)