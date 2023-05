PGA Tour - Tiger Woods renonce au PGA Championship après son opération de la cheville

Woods s'est retiré du troisième tour du Masters le mois dernier en raison de sa blessure. Le vainqueur de quinze tournois majeurs a déclaré qu'il souffrait d'une fasciite plantaire qui s'aggrave : une affection du pied qui se manifeste par une douleur au talon et à la plante du pied. La place de Woods parmi les 155 concurrents sera occupée par le vainqueur de l'AT&T Byron Nelson, qui se déroule cette semaine au Texas. Tiger Woods a été victime d'un grave accident de la route en 2021, au cours duquel il a subi plusieurs blessures sérieuses et l'on a même craint pendant un certain temps qu'il doive être amputé de la jambe. Contre toute attente, Woods a fait son retour sur le parcours de golf après 14 mois, terminant 47e du Masters en 2022. Woods, âgé de 47 ans, s'est résigné au fait qu'il n'est plus physiquement capable de disputer de nombreux tournois par an et se concentre donc principalement sur les tournois majeurs et les événements qui lui tiennent à cœur. Woods espère faire son retour à l'US Open (15-18 juin à Los Angeles) et participer au British Open au Royal Liverpool (20-23 juillet), les deux autres tournois principaux du circuit PGA. (Belga)