Plan de relance de l'UE - Dumping social: le Parlement UE réclame une redevance équitable aux frontières

(Belga) Le Parlement européen est "fortement préoccupé" par la hausse des coûts de remboursement et d'emprunt liés au grand plan de relance post-Covid "Next Generation EU", une charge jusqu'ici estimée à au moins 15 milliards d'euros par an en moyenne jusqu'à 2058, mais qui devrait s'alourdir au vu de l'inflation et des taux d'intérêt élevés.