Plus de produits Mondelez chez Colruyt

"Nous ne sommes pas d'accord avec cette nouvelle demande d'augmentation de prix", commente de son côté Colruyt. Si l'an dernier la hausse des prix de l'énergie et des matières premières avaient constitué une situation exceptionnelle, les choses sont "complètement différentes" aujourd'hui et "de fortes augmentations de tarifs ne sont plus justifiables pour nous." Le groupe estime que l'élément inconnu n'existe plus et que les fournisseurs ont pu se préparer à l'augmentation des postes de coûts ayant un impact durable, tels que les coûts salariaux. "D'autre part, nous constatons que les prix de l'énergie et des matières premières sont en baisse. De sorte que nous estimons qu'une réduction des prix serait plus justifiée." Colruyt indique par ailleurs mener des négociations "constructives" avec d'autres fournisseurs, mais ne souhaite pas donner plus de détails. (Belga)