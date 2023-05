Plus de produits Mondelez chez Colruyt

"Nous ne sommes pas d'accord avec cette nouvelle demande d'augmentation de prix", commente de son côté Colruyt. Si l'an dernier la hausse des prix de l'énergie et des matières premières avaient constitué une situation exceptionnelle, les choses sont "complètement différentes" aujourd'hui et "de fortes augmentations de tarifs ne sont plus justifiables pour nous." Le groupe estime que l'élément inconnu n'existe plus et que les fournisseurs ont pu se préparer à l'augmentation des postes de coûts ayant un impact durable, tels que les coûts salariaux. "D'autre part, nous constatons que les prix de l'énergie et des matières premières sont en baisse. De sorte que nous estimons qu'une réduction des prix serait plus justifiée." Mondelez confirme qu'il envisage d'augmenter certains de ses prix et justifie cette hausse par "des conditions de marché sans précédent". Il affirme que l'augmentation des prix se fait toujours en dernier recours, après avoir absorbé lui-même au maximum les effets de l'inflation. Le fournisseur multi-marques affirme s'engager de manière constructive dans les négociations avec Colruyt, mais reconnait que certains produits manqueront dans les étals ces prochains temps. (Belga)