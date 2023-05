Procès des attentats à Bruxelles - Plutôt que guérir, il faut apprendre à "vivre avec son traumatisme", selon une psychologue

"Quand les déflagrations ont retenti, je n'ai rien fait." Assise sur un banc, "je continuais à manger mes tartines", avait ainsi raconté une victime de l'aéroport qui, depuis, a voulu mettre un terme à sa souffrance et au sentiment de culpabilité qui la hante en demandant l'euthanasie. Comment expliquer cette réaction que la victime elle-même ne s'explique ni ne se pardonne ? "Face à un événement beaucoup trop intense, cette femme est revenue à un comportement sécurisant : manger ses tartines sur le banc", a exposé Magali Huret, qui travaille au centre de santé mentale de l'hôpital militaire de Neder-Over-Hembeek. D'autres victimes ont rapporté s'être senties coupées de leurs proches, incapables de s'occuper de leurs enfants. "De nouveau, c'est une réaction assez normale", a poursuivi l'experte. "La personne doit traiter toute une série d'informations par rapport à l'événement vécu et toutes ses conséquences (psychologiques, physiques, sociales?). Ces informations prennent beaucoup de place sur le disque dur, si je peux oser la métaphore", a-t-elle illustré. "Les victimes ont tellement mal qu'elles doivent prendre soin d'elles-mêmes et ne sont pas capables de prendre soin de l'autre." Prendre conscience de son traumatisme, "cela veut dire qu'une série d'informations ont déjà été traitées et que de l'espace se libère sur le disque dur". Sept ans après, les victimes peuvent-elles guérir ? "Il faut vivre avec ses symptômes. On peut aider la personne à mieux gérer son quotidien, ses émotions, mais les images, odeurs, bruits et silences resteront à tout jamais." (Belga)