TC Dinant - Jusqu'à trois ans avec sursis pour une tentative d'incendie volontaire à Couvin

Les faits ont été commis sur fond de conflit de voisinage. Les deux prévenus expliquaient faire l'objet de harcèlement depuis plusieurs mois. "On avait déjà eu quelques altercations. Ils frappaient au mur et à la porte à n'importe quelle heure alors que nous avons des enfants en bas âge. Ils nous ont déjà volé de l'argent, des vêtements et autres objets, ils ont déjà fait consommer des stupéfiants à une adolescente à qui j'ai dû sauver la vie, etc. J'ai voulu faire justice moi-même", expliquait le prévenu. Ce dernier est entré dans l'immeuble à appartements voisin et a mis le feu à des cartons de pizza, dans les communs, à l'aide de trois bougies chauffe-plat. Sa compagne a par ailleurs placé une bombe de déodorant dans ce dispositif. Les dégâts ont heureusement été très limités. Le prévenu contestait avoir voulu mettre le feu au bâtiment. "Je voulais simplement que l'alarme incendie se déclenche", disait-il. Le tribunal a néanmoins estimé la tentative d'incendie d'un immeuble établie. "Les cartons ont été placés de manière à communiquer le feu à ce que les prévenus voulaient détruire", a notamment précisé le tribunal. (Belga)