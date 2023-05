TC Nivelles - Jusqu'à 30 mois de prison pour des pilleurs de camions qui ont sévi sur la E19 à Nivelles

La police locale avait repéré ce jour-là le manège d'une camionnette et d'une voiture suspecte sur l'aire d'Orival, entre les sorties Nivelles Nord et Nivelles Sud de l'autoroute E19. Les véhicules étaient d'abord passés par la zone de stationnement des camions en direction de Paris, puis de l'autre côté, en direction de Bruxelles. Neuf bâches de camions en stationnement pour la nuit avaient été tailladées avant que la police des autoroutes tente d'intercepter les deux véhicules. La voiture avait été volée à Lille quelques jours auparavant, et la camionnette était équipée de fausses plaques. Lorsque les policiers sont intervenus, ils ont dû se lancer à 195 km/h à la poursuite des suspects, et leur véhicule de patrouille a été heurté par les fuyards. Un de ceux-ci a pu s'enfuir dans la nature. Les deux prévenus, dont un était en possession d'un cutter, ont par contre été arrêtés sur place. À l'audience, un faisait défaut et l'autre affirmait qu'il était tellement ivre ce soir-là qu'il ne savait même pas où il se trouvait. Son avocat avait plaidé l'acquittement en expliquant que son client n'était sûrement pas en état de taillader les bâches des camions, et qu'il n'y avait pas de preuve de son implication dans les faits. (Belga)