Tour d'Italie - Alpecin-Deceuninck perd Ramon Sinkeldam, poisson-pilote de Kaden Groves

Avec la perte de Sinkeldam, 34 ans, l'Australien Kaden Groves se voit privé de son poisson-pilote pour les sprints massifs. Sinkeldam avait été rapidement lâché mardi lors de la 4e étape mais avait pu franchir la ligne d'arrivée avant d'abandonner mercredi matin. Le Français Rémy Rochas (Cofidis) et l'Italien Valerio Conti (Corratec-Selle Italia) n'ont également pas pris le départ de la 5e étape mercredi entre Atripalda et Salerne. 172 coureurs sont encore en course sur cette 106e édition du Giro. (Belga)