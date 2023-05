Assises Brabant wallon - Deux accusés aux personnalités très différentes répondent aux questions du président

(Belga) Le président Michel De Grève a entamé l'interrogatoire des accusés, jeudi après-midi, au premier jour du procès de Fabien Lombaerts et René De Staerke qui sont poursuivis pour deux meurtres et deux assassinats de SDF commis en 2018 en Brabant wallon et à Bruxelles. Les questions se sont pour l'instant centrées sur la personnalité des intéressés. Si tous deux ont connu une enfance difficile, De Staerke n'a aucun antécédent judiciaire et a plutôt le profil d'un suiveur. Alors que Lombaerts, lui, a déjà été condamné en 2004 en cours d'assises à Charleroi à 18 ans de réclusion pour avoir poignardé à mort une femme qu'il voulait dévaliser. Sa vie est émaillée de faits de violence alors qu'il affirme ne pas être violent.