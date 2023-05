Assises Brabant wallon - Fabien Lombaerts nie avoir tué Pascal Crabbe dans un parc à Evere

Après avoir menti durant l'enquête sur ce premier volet du dossier, Fabien Lombaerts a concédé qu'il était présent, en août 2018, lorsque Pascal Crabbe a été tué dans le parc Moeraske à Evere. Mais il affirme que c'est Michaël Degraeve, une autre personne sans domicile fixe, qui aurait commis le crime. Michaël Degraeve est par ailleurs la victime d'un des trois autres homicides reprochés aux deux accusés, son corps ayant été retrouvé le 25 novembre 2018 le long des voies de chemin de fer à Schaerbeek. René De Staerke avait déclaré aux enquêteurs avoir accompagné Fabien Lombaerts, Michaël Degraeve et la victime Pascal Crabbe dans le parc d'Evere le jour du crime, laissant entendre que les deux premiers avaient tué le troisième alors qu'il se tenait à l'écart. Ce qui par ailleurs rejoint d'autres témoignages. Mais De Staerke s'est contredit durant pratiquement tout son interrogatoire par le président, ce jeudi devant la cour d'assises. Lorsqu'il affirmait un élément contraire à ses déclarations antérieures devant les policiers ou la juge d'instruction, le président lui lisait ce qu'il avait précisé précédemment. L'accusé répondait alors systématiquement que tout cela était "correct". Et quand le président Michel De Grève lui faisait remarquer qu'il venait pourtant de dire le contraire devant la cour, l'accusé restait sans réaction, ou affirmait ne plus savoir. L'interrogatoire des accusés se poursuivra vendredi à propos des décès de Frédéric De Grom dont le corps a été retrouvé à La Hulpe, de Michaël Degraeve retrouvé à Schaerbeek, et de Giocchino Pignato retrouvé lui aussi à La Hulpe. (Belga)