Boules de feu dans le ciel japonais: peut-être des débris d'une fusée chinoise

Une vidéo montrant ce qui ressemblait à des boules de feu a circulé sur les réseaux sociaux mercredi soir, des habitants et des internautes spéculant sur les raisons de ce spectacle atypique. L'antenne de l'Observatoire astronomique national du Japon (NAOJ) à Ishigaki, dans l'archipel d'Okinawa, a rapporté avoir observé des traînées de lumière à 20H33 mercredi (13H33 HB), a indiqué un responsable à l'AFP. "D'après les informations disponibles, nous pensons que (ces) objets ne sont pas des boules de feu provenant de météorites, mais des débris d'une fusée", a dit ce responsable du siège de la NAOJ qui a requis l'anonymat. "La vitesse lente et la façon dont la lumière s'est déplacée, avec des fils de lumière bougeant en parallèle, ressemble exactement à l'entrée dans l'atmosphère de débris d'une fusée", a-t-il ajouté. "Il est possible qu'il s'agisse de débris d'une fusée lancée par la Chine en novembre", a estimé ce responsable. "Des informations indiquent qu'une partie de la fusée devait rentrer dans l'atmosphère" à peu près à la même période. Les débris sont probablement tombés dans l'océan et ne présentent aucun danger, a-t-il poursuivi, citant des prévisions sur la trajectoire qu'ils auraient empruntée. "C'était magnifique, on aurait dit un cerisier en fleurs en train de pleurer", a écrit un utilisateur de Twitter. (Belga)