Climat - L'administration Biden annonce son plan pour réduire les émissions des centrales

Ces nouvelles réglementations comportent entre autres l'obligation pour certaines centrales à charbon de capter leurs émissions de CO2, au lieu de les rejeter dans l'atmosphère. Si elles entrent en vigueur, il s'agira de la première fois que l'agence de protection de l'environnement (EPA) impose des restrictions aux émissions de CO2 des centrales déjà existantes. La production d'électricité représente environ un quart des émissions de gaz à effet de serre du pays. Comme une précédente tentative sous le président Obama, ces règlementations seront probablement combattues devant les tribunaux. Elles ont le potentiel d'empêcher l'émission de "plus de 600 millions de tonnes de carbone d'ici 2042", ce qui équivaut aux émissions "de la moitié des voitures américaines en un an", a déclaré le chef de l'EPA, Michael Regan. Il a prévenu qu'elles entraîneraient des fermetures de centrales à charbon, mais a assuré qu'elles auraient "un impact négligeable sur les prix de l'électricité". Concrètement, les règles proposées varient en fonction du type de centrale, de leur niveau d'utilisation, ou encore de leur éventuelle date de fermeture prévue. L'agence s'appuie notamment sur les techniques de captage et stockage de CO2, encore peu répandues et coûteuses. Le gouvernement mise sur leur développement, après avoir fait adopter l'année dernière une loi (Inflation Reduction Act, IRA), qui comprenait des crédits d'impôts accrus pour les centrales utilisant ces techniques. (Belga)