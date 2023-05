Colombie: manifestation d'ex-militaires contre le président de gauche

En tenue de camouflage et brandissant des drapeaux colombiens, les manifestants se sont rassemblés sur la place Bolívar, dans le centre historique de Bogota. Leurs slogans dénonçaient l'insécurité ou l'augmentation du trafic de drogue et marquaient le rejet du premier président de gauche de l'histoire du pays. "Ce gouvernement nous a négligés", a déclaré à l'AFP Carlos Chonaga, un ex-soldat. Les manifestants ont également entonné les hymnes de la police et de l'armée colombiennes qui composent les forces armées les plus importantes du continent après celles du Brésil. "Petro, dehors!", réclamait l'une des pancartes des manifestants. "Je suis le commandant constitutionnel des forces armées", a réagi sur Twitter M. Petro, un ancien guerillero élu à l'été 2022. "Il n'y a pas de conflit entre les forces armées d'active et le gouvernement national", a-t-il insisté. Populaires pour le combat mené contre les guérillas, les forces armées colombiennes ne s'immiscent guère dans la vie politique mais l'arrivée au pouvoir d'un ancien rebelle et opposant de gauche a brisé leur silence même si la Constitution ne les autorise pas à voter. Le chef de l'armée sous la présidence d'Ivan Duque (2018-2022), le général Eduardo Zapateiro, s'en est pris ouvertement à M. Petro durant la campagne présidentielle. Le ministre de la Défense, Iván Velasquez, a invité "les retraités de la Force publique" à ouvrir "un dialogue franc et constructif avec le gouvernement", assurant sur Twitter vouloir "construire avec vous des solutions ensemble". (Belga)