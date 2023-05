Conflit aux portes de Kinshasa: un militaire et quatre miliciens tués

Des "miliciens Yaka communément appelé Mobondo ont attaqué" la localité Nguma, située à 75 kilomètres de Kinshasa, a indiqué le général Sylvain Ekenge, porte-parole de l'armée, interrogé par l'AFP. Le bilan encore "provisoire" de cette attaque qui a eu lieu vers 5H00 (6H00 heure belge) est de "quatre miliciens neutralisés (tués) et un soldat des FARDC (Forces armées de la RDC) grièvement blessé à la machette qui a succombé à ses blessures", a-t-il détaillé. Les militaires des FARDC ont récupéré quatre armes et des munitions ainsi que "plusieurs armes blanches", a ajouté le général Ekenge. "Les renforts en provenance de Kinshasa sont déjà sur place et les opérations de nettoyage de la zone continuent", a précisé l'officier. Présentés comme membres de la communauté Yaka, les miliciens "Mobondo" sont accusés de prendre une part active dans les violences communautaires qui secouent le territoire de Kwamouth dans le province de Maï-Ndombe (ouest). Ce conflit foncier oppose depuis juin les Teke qui se considèrent comme originaires et propriétaires des villages situés le long du fleuve Congo sur une distance d'environ 200 kilomètres, aux Yaka venus s'installer après eux. Dimanche, une autre attaque attribuée à la milice Mobondo avait fait neuf morts à Yosso, dans la même zone. Le conflit a fait au moins 300 morts, en moins d'une année, selon un récent rapport de l'ONG américaine Human Rights Watch. (Belga)