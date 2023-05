Coupe du monde sprint kayak - Artuur Peters en demi-finales du K1 à Szeged, comme les deux K4

Artuur Peeters, 26 ans, a remporté, en 3:59.04, la 3e des 7 séries, signant le 5e temps des 62 kayakistes engagés. Le Limbourgeois, médaillé de bronze au dernier Euro de Munich, se qualifie ainsi pour les demi-finales A de vendredi, soit la 3e des 4 séries (11H06) permettant d'accéder à la finale A. Artuur Peters est inscrit aussi en K2 sur 500 m avec Bram Sikkens et en K1 sur 5.000m (distance non olympique). Le K4 masculin, composé de Rafael Bastiaens, Jules Vangeel, Kilian Meersmans et Raphael Akerele, s'est lui classé 5e de la 1re des 4 séries éliminatoires, alors que les 6 premiers obtenaient leur ticket pour les demies de vendredi (15h43). En 1:27.13, ils sont restés à 3.49 des vainqueurs allemands de leur course, réalisant le 21e temps des 34 quatuors engagés. Chez les dames, le K4 d' Anastasia Okunkova, Hermien Peters, Amber Van Broekhoven et Lize Broekx a concouru pour son positionnement en demi-finales, puisqu'avec plusieurs forfaits d'autres pays les Belges étaient déjà qualifiées avant même de s'élancer. Elles ont terminé 7e et dernière de la 1ère des 4 séries (1:44.55), gagnées par la Pologne en 1:41:04, soit un 22e chrono général. Leur demi-finale est programmée vendredi (15h25). Hermien Peters et Lize Broekx, vice-championne d'Europe en titre du K2 sur 500m, entameront quant à elles leur régate samedi (16h00). (Belga)