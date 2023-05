Crise énergétique - Une association flamande de seniors conteste l'exclusion des homes des primes énergie

En seconde moitié de 2022, le fédéral avait décidé d'octroyer aux ménages n'étant pas concernés par le tarif social une "prime" pour l'électricité, et une autre pour le gaz. Dans la plupart des cas, cette prime ne devait pas être demandée, elle était déjà déduite via la facture du fournisseur. Officiellement nommée "forfait de base", la prime a été introduite pour novembre-décembre 2022, puis prolongée pour couvrir janvier-février-mars 2023. Pour 2023, elle peut encore être demandée jusque fin juillet. Ce "forfait" payé par le fédéral ne couvre cependant pas les logements collectifs où les personnes paient des frais de séjour, dont les maisons de retraite et maisons de soins. C'est ce point-là que conteste Okra, qui souligne que les résidents supportent partiellement la facture via leurs frais journaliers. Il est question de discrimination, selon l'organisation de seniors. En septembre dernier, Okra avait déjà annoncé aller à la Cour constitutionnelle pour le fait que la "prime chauffage" de 100 euros du fédéral ne s'applique pas aux résidents de maisons de repos. L'organisation pointe régulièrement ces derniers mois les difficultés de personnes âgées dont les factures liées au logement et aux soins dans des homes se sont envolées. (Belga)