Croissance record des crédits écoénergétiques

Le montant de ces crédits à la consommation atteint également un plus haut historique, puisque 261,5 millions d'euros ont été prêtés pour financer des investissements verts comme les pompes à chaleur, les panneaux solaires, les bornes de recharge pour véhicules électriques, l'isolation? "Les crédits écoénergétiques sont de loin la catégorie de crédit à la croissance la plus forte en Belgique", commente Bart Vervenne, président de l'UPC. "Nous prévoyons que la tendance du premier trimestre se poursuivra tout au long de l'année, faisant de 2023 une année record pour les crédits écoénergétiques". Déjà en 2022, le nombre de prêts écoénergétiques avait bondi par rapport à 2021, passant de 29.000 crédits à 61.000. Les autres crédits à la consommation ont également gagné en popularité au premier trimestre de l'année, indique encore l'UPC. Les crédits rénovation classiques (autrement dit sans l'aspect énergétique) ont grapillé 4%, ceux pour l'électroménager (permettant de remplacer de vieux appareils plus énergivores) ont augmenté de 14%. (Belga)