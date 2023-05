Deux morts après des coups de feu dans une usine Mercedes allemande

Un premier bilan faisait état d'un mort et un blessé grave, mais ce dernier a succombé à ses blessures. Les deux victimes étaient âgées de 44 ans. Les circonstances exactes des coups de feu doivent encore être éclaircies, mais selon la police, les travailleurs n'encourent plus aucun danger. Beaucoup d'entre eux ont néanmoins été renvoyés chez eux. D'après le quotidien allemand Bild, les services de secours et de police se sont rendus en nombre à l'usine. Plusieurs ambulances se trouvent encore sur les lieux. (Belga)