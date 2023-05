Environ 100.000 personnes ont reçu une proposition de déclaration simplifiée incorrecte

"Il s'agit d'une erreur technique d'un sous-traitant chargé d'imprimer, de mettre sous enveloppe et d'envoyer les propositions de déclaration simplifiée", explique Francis Adyns, porte-parole du SPF Finances, après la diffusion de l'information par VRT NWS. Des contribuables ont alors reçu une proposition qui s'adresse à une autre personne. Les personnes concernées - environ 3% de celles qui reçoivent une proposition de déclaration simplifiée - ont été identifiées et l'erreur est en phase de correction. "Ils recevront normalement une nouvelle lettre ce jeudi ou vendredi, avec d'abord des excuses et une nouvelle proposition correcte de déclaration simplifiée", explique Francis Adyns. Le porte-parole souligne qu'il s'agit d'une erreur technique et que le ministère des Finances dispose des informations correctes des contribuables. Les Finances enverront environ 3,9 millions de propositions de déclarations simplifiées cette année. (Belga)