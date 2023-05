ITF de Trnava - Yanina Wickmayer en demi-finales du double

Associée à l'Ukrainienne Katarina Zavatska, Yanina Wickmayer a battu au 2e tour la Tchèque Barbora Palicova et la Slovaque Radka Zelnickova, bénéficiaires d'une invitation, en deux manches: 6-0, 6-3 et moins d'une heure de jeu (57 minutes). Wickmayer et Zavatska joueront pour une place en finale soit contre la deuxième paire tête de série formée par la Russe Amina Anshba et la Tchèque Anastasia Detiuc, soit contre la Roumaine Ilona Georgiana Ghioroaie qui fait la paire avec la Serbe Natalija Stevanovic. Plus tôt dans la journée, Greet Minnen et Yanina Wickmayer se sont toutes les deux qualifiées pour les quarts de finale en simple. Greet Minnen (N.4), 25 ans, 136e mondiale, y affrontera la Néerlandaise de 23 ans Suzan Lamens (WTA 305). De son côté, Yanina Wickmayer (N.7), 33 ans, 191e mondiale, sera opposée à la Suissesse Viktorija Golubic (N.2/WTA 115), 30 ans, pour une place en demi-finales. Greet Minnen et Yanina Wickmayer ne pourraient s'affronter qu'en finale. (Belga)