Jupiler Pro League - Premier acte des doubles confrontations Antwerp-Club Bruges et Union-Genk

Installé en tête des Champions Playoffs après sa victoire 2-1 contre Genk dimanche dernier, l'Antwerp est sur un petit nuage depuis dix jours. Vainqueur de la Coupe de Belgique puis de ses deux premiers matches de playoffs, le 'Great Old' voudra poursuivre sur sa lancée lors de la réception du Club Bruges dimanche à 13h30. Les Brugeois sont eux dans la spirale inverse avec deux défaites de rang contre Genk et l'Union Saint-Gilloise et ne peuvent déjà plus être champions. En cas de victoire face aux 'Blauw & Zwart', l'Antwerp mettrait la pression sur l'Union Saint-Gilloise et Genk qui s'affrontent dimanche à 18h30 au Parc Duden. Forts de leur victoire à Bruges samedi dernier, les Saint-Gillois voudront enchaîner face à des Limbourgeois qui ont perdu la tête des Champions Playoffs dimanche dernier à l'Antwerp. Wouter Vrancken devra cependant faire sans Mike Trésor, le meilleur donneur d'assists de la saison, exclu dimanche dernier au Bosuil. En Europe Playoffs, La Gantoise peut faire un pas de plus vers la première place en cas de victoire sur la pelouse du Cercle Bruges samedi à 18h15. Un succès permettrait aux Buffalos de prendre huit points d'avance sur les Brugeois avant de les recevoir une semaine plus tard à la Ghelamco Arena. Une défaite du Cercle Bruges pour permettre au Standard de toujours croire à la première place. Toujours à la recherche d'une première victoire dans ces Europe Playoffs, les 'Rouches' devront venir à bout de Westerlo samedi à 20h45 à Sclessin. (Belga)