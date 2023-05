La Birmanie et le Bangladesh se préparent à l'arrivée du cyclone Mocha

Mocha devrait toucher terre dimanche à la mi-journée dans la région frontalière entre les deux pays d'Asie, avec des vents soufflant jusqu'à 145 km/h, selon le bureau météorologique indien. L'onde de marée provoquée par le cyclone sera de l'ordre de 1,5 à deux mètres, selon les prévisions du bureau, ce qui pourrait entraîner des dégâts considérables, en particulier côté bangladais où la zone abrite des camps de plusieurs centaines de milliers de réfugiés rohingyas. Dans ces camps et dans la ville voisine de Cox's Bazar, 10.000 volontaires ont été déployés, selon Ahmadul Haque, directeur du service de préparation aux cyclones. "Nous alertons tout particulièrement les personnes vivant sur les pentes des collines, car le cyclone apportera de fortes pluies qui peuvent provoquer des glissements de terrain", a-t-il déclaré à l'AFP. Le Bangladesh a également interdit aux bateaux de pêche de s'aventurer en haute mer. Côté birman, des habitants ont déjà déménagé provisoirement en prévision du cyclone. Les cyclones, parfois appelés ouragans dans l'Atlantique et typhons dans le Pacifique, sont une menace régulière sur les côtes du Nord de l'océan Indien, où vivent des dizaines de millions de personnes. En novembre 2007, le cyclone Sidr a ravagé le Sud-Ouest du Bangladesh, tuant plus de 3.000 personnes et causant des dégâts de plusieurs milliards de dollars. En mai 2008, le cyclone Nargis a fait au moins 138.000 morts ou disparus en Birmanie, la pire catastrophe naturelle de l'histoire du pays. (Belga)