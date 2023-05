La police brésilienne enquête sur des soupçons matches truqués en football

L'enquête concerne des matches disputés en 2022 en Serie A et Serie B, les deux premières divisions brésiliennes. Seize joueurs de clubs brésiliens sont suspectés et jugés. Un joueur du Colorado Rapids, actif dans le championnat nord-américain (MLS), est également suspecté. Mercredi, les Rapids ont confirmé qu'un de ses joueurs était suspendu, sans dévoiler son identité. Au Brésil, huit joueurs ont été placés comme non-actif par leur club jusqu'à présent: deux de Paranaense et Coritiba et un de Cruzeiro, Fluminense, America et Santos. Les joueurs auraient reçu 100.000 reals brésiliens (environ 18.500 euros) pour truquer les rencontres. (Belga)