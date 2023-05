Le port d'Anvers se dote du premier élévateur électrique de conteneurs d'Europe

"C'est une étape importante pour le port", souligne le MPET. Le terminal est exploité par l'entreprise singapourienne PSA et l'armateur MSC (Mediterranean Shipping Company). Le "e-straddle carrier" peut être rechargé en une heure et demie et bénéficie d'une autonomie de plus de quatre heures. Les prochains mois permettront d'examiner comment améliorer l'élévateur électrique de conteneurs, dans le but de développer progressivement cette technologie à plus grande échelle. L'optimisation de la recharge d'une flotte plus importante et la manière de faire fonctionner une flotte de "e-straddle carriers" de manière sûre et efficace, font l'objet d'évaluations. "Bien que nous ayons encore de nombreux obstacles à surmonter avant de pouvoir étendre le programme des "e-straddle carriers", ce premier prototype constitue une étape importante", a déclaré Johan Van Daele, le CEO de MPET. L'étude de faisabilité s'inscrit dans le cadre du programme "Green Straddle Carrier", pour lequel l'utilisation de l'hydrogène et des biocarburants comme alternatives au diesel est également envisagée. (Belga)