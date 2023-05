"Le Tribunal des Préjugés" lauréat de la seconde édition du prix Creative Bruxsels

Nighthawks Production crée des vidéos, des expositions, des œuvres participatives, des cartes interactives et des films dans l'optique de permettre aux jeunes de la capitale de s'exprimer autour de la construction des clichés et représentations de leurs quartiers ou de la manière dont eux-mêmes sont perçus. Le projet que l'association produit, "Le Tribunal des Préjugés", a été sélectionné par la Fondation en 2022 et est devenu le second lauréat du fonds Creative Brussels en 2023, après Art2Work l'année dernière. Avec la somme obtenue, l'association vise à produire un format vidéo plus long avec des jeunes issus de différentes communes bruxelloises. Parmi les créations du Tribunal des Préjugés, on retrouve des courts-métrages axés sur la vie dans certains quartiers bruxellois, des cartes de différentes communes intitulées "Géographie des préjugés" ou encore un micro-trottoir avec des habitants des quartiers autour du parc Josaphat, à Schaerbeek. "Le Tribunal des Préjugés est un terrain d'expérimentations et d'échanges pour interroger et chercher de nouveaux outils de déconstruction des préjugés liés au territoire", peut-on lire sur le site web du projet. Le fonds Creative Bruxsels, géré par la Fondation Roi Baudouin, vise à soutenir des initiatives créatives en tout genre dans la région bruxelloise. Un nouvel appel à projets a été lancé jeudi et les dossiers de candidature peuvent être introduits jusqu'au 21 août 2023. La présélection de trois à cinq projets se fera en septembre par un jury indépendant et le lauréat sera connu en fin d'année. Le prix sera décerné en 2024. (Belga)