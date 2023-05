Météo - Les averses se déversent

Jeudi, les nuages stagneront, concentrant les précipitations sur certaines zones. À la Côte, les averses de la matinée laisseront par contre place à un temps plus ensoleillé. Toutefois, du brouillard ou des nuages bas pourraient affluer du large en fin d'après-midi ou en soirée. Le mercure marquera entre 12°C en Hautes Fagnes et 18°C en plaine. En soirée, la nébulosité restera variable et il faudra encore compter sur des averses - potentiellement orageuses - localisées et parfois intenses. La nuit restera mouillée avec des pluies plus répandues à partir du nord-est, et une visibilité parfois réduite à cause de nuages bas en Ardenne. Les minima seront compris entre 7 ou 8°C sur les hauteurs de l'Ardenne et le long de la frontière française, et 11°C près de la frontière avec les Pays-Bas et à la Côte. Vendredi matin, le temps restera nuageux et humide en de nombreux endroits mais le soleil reviendra frapper à la porte samedi matin. (Belga)