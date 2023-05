NBA - Golden State et New York restent en vie en demi-finale de conférence

Menés 3-1 par les Lakers, Golden State n'avait pas d'autre choix que de s'imposer lors de la cinquième manche pour éviter l'élimination. Devant leur public, les champions en titre ont démarré la rencontre pied au plancher mais les Lakers ont résisté pour ne compter que onze points de retard à la mi-temps malgré un tir sur le buzzer de Stephen Curry (27 points). Les Warriors ont poursuivi sur leur lancée en début de seconde période et LeBron James (25 points) et sa bande ne sont jamais parvenus à réellement ralentir Golden State qui a enterriné sa victoire dans le quatrième quart-temps après la sortie d'Anthony Davis, touché au visage. La sixième manche est prévue à Los Angeles samedi à 4h00 heure belge. À l'instar de Golden State, New York devait également s'imposer contre Miami pour rester en vie dans sa demi-finale de conférence à l'Est. Menés de dix points après le premier quart-temps, les Knicks ont inversé la tendance dans les deuxième et troisième quart-temps sous l'impulsion de Jalen Brunson, auteur de 38 points en jouant les 48 minutes de la rencontre. Le meneur new-yorkais a bien été épaulé par RJ Barrett (26 points) et Julius Randle (24 points) pour arracher une sixième manche samedi sur le parquet de Miami à 1h30 heure belge. (Belga)