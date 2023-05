SNCB: après avoir été dopée par le covid, la satisfaction des voyageurs a baissé en 2022

En 2022, 69 % des voyageurs se sont déclarés satisfaits du service de la SNCB. C'est ce qu'a répondu le ministre de la Mobilité Georges Gilkinet (Ecolo) à une question écrite de la députée Sophie Thémont (PS). Le pourcentage exprime le nombre de voyageurs qui attribuent à la SNCB une note d'au moins 7 sur 10. Ils étaient 60% en 2018, 67% en 2019, 75% en 2020 et 77%, un record, en 2021 avant de retomber. En cause: la ponctualité, qui est passée en 2022 sous la barre des 90 % pour la première fois depuis 2018, hors trains annulés . Un problème lié tant à des causes externes (marcheurs sur les voies, vols de câbles...) qu'au vieillissement du parc de trains. "La satisfaction des clients doit encore augmenter à tous points de vue, ce à quoi nous travaillons constamment, à tous les niveaux", a déclaré Dimitri Temmerman, porte-parole de la SNCB. La société mise sur la mise en service de nouveaux trains (rames à deux étages M7, ndlr) pour jouer un rôle sur la fiabilité des horaires et le confort de tous es usagers. Le renouvellement de la flotte permettra davantage de places assises (10.000) et d'espace pour les vélos (+40%). Les nouveaux trains permettront des voyages climatisés (80%) et une meilleure accessibilité aux personnes à mobilité réduite", a énuméré le porte-parole de la SNCB. "Le taux de satisfaction des passagers à l'égard du personnel des trains reste élevé (87%)", a-t-il conclu. (Belga)