Sofina se retrouve embarqué dans la locomotive ChatGPT

Le développeur californien OpenAI a récemment levé quelque 300 millions de dollars, via divers acteurs du monde du capital-risque tels que Founders Fund, Thrive, Tiger Global, Sequoia ou encore Andreessen Horowitz. Ces deux dernières sociétés d'investissement sont des partenaires de poids du belge Sofina. L'an dernier, Sequoia était ainsi le gestionnaire de fonds qui pesait le plus lourd au sein du portefeuille des Boël, Andreessen Horowitz le dixième, selon le rapport annuel du holding bruxellois. Founders Fund, Thrive, Tiger Global sont eux aussi cités parmi les principaux gestionnaires, mais hors top 10 malgré une participation dont la valeur excède individuellement les dix millions d'euros. Bien que n'ayant pas directement investi dans OpenAI, du moins sur base des informations dont dispose le quotidien belge à ce stade, l'investisseur Sofina se retrouve aujourd'hui bel et bien embarqué indirectement dans l'aventure ChatGPT. Interrogé, l'intéressé confirme, indiquant être "certainement" exposé "vu les noms cités". Pour connaître l'ampleur exacte de cette exposition, il faudra par contre attendre les prochains rapports trimestriels desdits fonds, fait savoir Sofina, qui a déjà participé de la sorte par le passé à l'aventure WhatsApp ou encore Yahoo!. (Belga)