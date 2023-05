Tour d'Italie - Pedersen désolé pour les échappés mais heureux de la victoire

"J'en suis très heureux. Une étape dans chacun des trois grands tours, c'est quelque chose de spécial. J'étais venu pour ça", a déclaré le coureur danois de 27 ans, vainqueur de trois étapes de la Vuelta et d'une étape du Tour de France l'an dernier. "Je suis aussi heureux pour mes coéquipiers car la journée a été difficile, c'est bien de les récompenser par une victoire". Les Trek-Segafredo ont joué un grand rôle sur le retour du peloton sur Simon Clarke et Alessandro De Marchi, les deux derniers rescapés de l"échappée matinale qui n'ont été repris qu'à 300 mètres de la ligne d'arrivée. "C'était tellement difficile de les rattraper", selon Pedersen. "En fait, j'étais presque sûr qu'ils resteraient devant. Nous avons vraiment tout donné et nous avons dû utiliser presque tous nos coureurs. Bravo à ces deux-là. Je me sens mal pour eux parce qu'ils ont été rattrapés à trois cents mètres, mais je suis quand même content d'avoir pu gagner", ajoute le champion du monde 2019. (Belga)