Une dizaine de personnes suspectées de trafic de cocaïne arrêtées en Serbie

Ceux-ci sont soupçonnés de faire partie d'un clan de 20 membres impliqués dans le transport de plus de sept tonnes de cocaïne depuis l'Amérique du Sud et de l'Afrique de l'Ouest vers l'Europe en 2020. D'après un communiqué du ministère de l'Intérieur, ils formaient "la principale organisation criminelle de trafic de drogues dans les Balkans". L'opération s'est déroulée dans plusieurs villes de Serbie et une vingtaine d'endroits où des fortes sommes d'argent et des armes ont pu être saisies, selon la police. Ces barons de la drogue présumés sont impliqués dans le trafic d'au moins sept tonnes de cocaïne saisies en 2020 sur l'île néerlandaise d'Aruba, en Belgique et aux Pays-Bas, a précisé l'officier de police. Des agents des Pays-Bas et de Belgique ont participé à l'enquête tandis que des renseignements ont été communiqués par la France, a précisé le ministre. (Belga)