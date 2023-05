Une usine de radiateurs cesse son activité à Zonhoven: 143 postes menacés

La direction de l'entreprise justifie sa décision par un marché des radiateurs panneaux en surcapacité. "Les clients préfèrent de plus en plus les solutions alternatives, comme des systèmes à basse température. Les coûts de production à Zonhoven sont en outre élevés et le taux d'occupation assez faible, ce qui pèse sur la rentabilité de l'usine", a commenté Erik Hedin, directeur opérationnel chez Purmo. L'entreprise finlandaise emploie 227 personnes en Belgique. (Belga)