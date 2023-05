WRC - Rallye du Portugal - Thierry Neuville, 8e temps du shakedown: "je veux la victoire après mon erreur en Croatie"

"J'ai essayé plusieurs choses avec la voiture et j'ai connu une crevaison dans le dernier run", a commenté Neuville sur les réseaux sociaux. "Tout semble bon cependant, impatient de commencer". Des huit voitures Rally 1 engagées, le pilote germanophone a enregistré un temps de 2:55.1 réussi lors de son 2e des trois passages sur un parcours de 4,61 km à Baltar. Le Gallois Elfyn Evans (Toyota Yaris) s'est montré le plus rapide en 2:53.4. pour devancer le Finlandais Esapekka Lappi (Hyundai i20 N Rally1) d'un dixième de seconde. Les cinq premiers se tiennent en moins d'une seconde dans ce test d'échauffement traditionnel mais assez anecdotique. Dans des conditions sèches et poussiéreuses dans les collines et les montagnes autour de Matosinhos, Evans, leader du championnat (69 points tout comme le Français Sébastien Ogier, absent cette fois, disputant un programme restreint) fait face au défi d'ouvrir la route lors de la spéciale d'ouverture vendredi, soulignent les organisateurs WRC. Sept spéciales sur terre autour d'une zone de changement de pneumatiques à Arganil sont au programme de la journée de vendredi. L'absence d'assistance à mi-journée signifie que les équipages devront bien doser leur rythme pour éviter tout problème. Thierry Neuville est 5e au classement du championnat du monde avec 58 unités. "Après avoir perdu la tête au Rallye de Croatie à cause d'une erreur, je vise vraiment la victoire ce weekend. Je veux la ramener à la maison. Ce sera difficile, il faudra rester en dehors des problèmes et bénéficier d'une meilleure position sur la route demain (vendredi)", a ajouté le Belge. (Belga)