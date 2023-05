Bagarre mortelle à la gare de Zaventem - Le troisième suspect placé sous mandat d'arrêt

Vendredi, une bagarre entre deux bandes sur les quais de la gare de Zaventem avait mené à la mort d'un jeune percuté par un TGV. Trois personnes s'étaient retrouvées sur les rails lors de l'affrontement, une seule des trois parvenant à quitter la voie à l'approche du train. La personne décédée est un Etterbeekois de 22 ans, tandis qu'un jeune de 16 ans, originaire de Bruxelles, a été grièvement blessé. Son pronostic vital n'est entre-temps plus engagé. La troisième personne a été identifiée. Il s'agit d'un Molenbeekois de 22 ans. Il a été inculpé d'homicide et a été placé sous mandat d'arrêt. Un autre résident de Molenbeek-Saint-Jean, âgé de 21 ans, a été inculpé de coups et blessures volontaires avec préméditation. Il a été relâché sous conditions par le juge d'instruction. Dans les jours qui ont suivi les faits, quatre autres personnes avaient été interpellées. L'une d'elles avait pu disposer après son audition. Les trois autres avaient été inculpées d'homicide, de coups et blessures volontaires à l'encontre d'un mineur avec préméditation et ayant entraîné une mutilation grave. Un Anderlechtois de 19 ans avait été placé sous surveillance électronique et les deux autres, un homme de 20 ans originaire d'Etterbeek et un homme de 22 ans, résidant à Berchem-Sainte-Agathe, avaient été libérés sous conditions. Mardi, le parquet de Hal-vilvorde avait indiqué qu'il n'y avait plus actuellement d'indices de culpabilité suffisants envers ces trois jeunes et qu'ils n'étaient plus considérés comme suspects pour la bagarre sur les voies. La surveillance électronique et les conditions ont donc été levées. (Belga)