Belysse constate une "faible demande" en Europe

Le chiffre d'affaires consolidé des trois premiers mois de 2023 s'est élevé à 76,6 millions d'euros, soit 2,2% de plus qu'à la même période un an plus tôt, grâce aux effets de change. Aux États-Unis, après un démarrage lent, "les volumes se sont redressés dans la deuxième partie du trimestre et le chiffre d'affaires du premier trimestre a terminé en hausse de 8,6% par rapport à l'année dernière", explique Belysse. En revanche, le chiffre d'affaires en Europe a chuté de 3,2% en raison "d'un environnement macroéconomique difficile avec une faible demande sur l'ensemble du marché, en particulier dans la rénovation résidentielle". L'ebitda (bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement) de la société a chuté de 17,5 % à 5 millions d'euros, la marge bénéficiaire (basée sur l'ebitda) est passée de 8 à 6,5 %. En 2022, le groupe Belysse a cédé au groupe britannique Victoria trois de ses divisions et la marque Balta. Il emploie près de 1.300 personnes et dispose de trois sites de production en Belgique (Tielt et Zele) et aux États-Unis (Los Angeles). (Belga)