Bourse de Bruxelles - Le BEL 20 hésite à l'instar de Wall Street à l'ouverture

Parmi ceux-ci on devait reprendre Sofina (202,40) qui avait porté son recul à 2,60% pour une baisse de 1,08% compte tenu de son détachement de coupon, Aperam (32,79) cédant de même 0,49% avec un recul de 1,97%. Ageas (40,57) et KBC (61,48) se distinguaient par des hausses de 1,42 et 1,29%, Melexis (83,70) gagnant de même 0,84% tandis que AB InBev (56,28) reculait de 0,41%. Proximus (7,59) reculait de 1,66%, Aedifica (69,95) et Cofinimmo (83,15) de 1,41 et 1,54%, D'Ieteren (164,90) de 1,08%. Galapagos (37,57) perdait 0,82% tandis qu'arGEN-X (370,20) et UCB (85,24) progressaient de 0,52 et 0,71%, Solvay (107,45) étant finalement inchangée. Les résultats de Belysse (1,19) étaient accueillis par une chute de 4,8%, Azelis (21,10) gagnant par contre 0,5%. Shurgard (45,20) et la BNB (504,00) abandonnaient 2,3 et 3,4%, Orange Belgium (14,50) et Roularta (17,50) cédant 1,6%. Biosenic (0,123) et Onward Medical (4,85) reculaient enfin de 6,8 et 2,6%, MDxHealth (0,353) et Sequana Medical (3,05) cédant 2,5 et 1,6% alors que Fagron (17,17) et IBA (16,22) gagnaient 1,6 et 1,5%. Vers 16H30, l'euro s'inscrivait à 1,0880 USD, contre 1,0915 dans la matinée et 1,0910 la veille. Le lingot se négociait autour de 59.480 euros, en progrès de 35 euros. (Belga)