Bourse de Bruxelles - Le BEL 20 progresse timidement avec deux détachements de coupons

Parmi ceux-ci on pouvait reprendre Sofina (206,80) qui reculait de 0,48% pour une hausse de 1,08% compte tenu de son détachement de coupon, Aperam (32,97) gagnant de même 0,06% avec un recul de 1,43%. Ageas (40,71) se distinguait avec un gain de 1,8% alors que KBC (61,14) et AB InBev (56,67) étaient positives de 0,7 et 0,3%. Proximus (7,61) et Cofinimmo (83,85) cédaient par contre 1,4 et 0,7%, Elia (123,70) et D'Ieteren (165,90) reculant de 0,4%. arGEN-X (369,50) et UCB (85,22) valaient 0,3 et 0,7% de plus que la veille à l'inverse de Solvay (l07,15) et Galapagos (37,64) qui cédaient 0,3 et 0,6%. Les résultats de Belysse (1,21) étaient accueillis par un recul de 3,2%, Azelis (21,34) gagnant par contre 1,6%. Euronav (15,02) et Roularta (17,50) étaient négatives de 1,7%, la BNB (512,00) de 1,9%, Econocom (2,94) de 1,3%. Biosenic (0,1215) et Sequana Medical (3,00) chutaient enfin de 7,9 et 3,2%, Nyxoah (7,20) reculant de 1,9%. L'euro s'inscrivait à 1,0915 USD dans la matinée de vendredi, contre 1,0910 la veille vers 16H30. Le lingot se négociait autour de 59.110 euros, en recul de 335 euros. (Belga)