Climat - Les vaches européennes menacées par une maladie liée au changement climatique

Les premiers cas de cette maladie virale, non transmissible à l'homme, ont été détectés à l'automne 2022 sur l'île italienne de Sardaigne, puis en Sicile, indique l'Anses dans une note sur son site internet. Des foyers ont ensuite été repérés en Andalousie, dans le sud de l'Espagne. "Chez les bovins, cette maladie potentiellement mortelle se traduit par de la fièvre, de l'anorexie, des boiteries et une détresse respiratoire", précise l'agence. La maladie, qui affecte principalement les cerfs de Virginie et les bovins, a été découverte aux États-Unis en 1955. Le virus, transmis par des moucherons piqueurs, "s'est depuis répandu en Asie, en Australie et en Afrique". "Il y a une quinzaine d'années on n'imaginait pas que la maladie puisse un jour arriver en Europe", explique le chercheur Stéphan Zientara, cité par l'Anses. "Son extension est une conséquence directe du changement climatique, qui permet aux moucherons vecteurs de survivre dans nos régions", poursuit-il. Selon le scientifique, "l'hypothèse la plus probable est que des moucherons ont été transportés à travers la Méditerranée par le vent". Aucun vaccin n'est disponible contre le type de virus repéré en Europe. Une surveillance a été mise en place en France, souligne l'Anses, "avec pour objectif d'analyser tout animal suspect", notamment parmi les cervidés. (Belga)