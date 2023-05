Conflit au Soudan - Accord pour respecter les règles humanitaires, pas de trêve

Des représentants de l'armée et des paramilitaires, qui s'affrontent depuis près d'un mois, ont signé à Jeddah, en Arabie saoudite, cette "déclaration d'engagement à protéger les civils du Soudan", a précisé une responsable américaine ayant pris part aux discussions. Les deux parties s'engagent à laisser entrer l'aide humanitaire, à autoriser le rétablissement de l'électricité, de l'eau et d'autres services de base, à retirer les forces de sécurité des hôpitaux ainsi qu'à organiser un "enterrement digne" aux morts. Des négociations sont en cours pour obtenir une nouvelle trêve temporaire permettant l'acheminement de l'aide, avec une proposition visant à arrêter les combats pendant dix jours, a déclaré la responsable américaine, sous couvert d'anonymat. "Il ne s'agit pas d'un cessez-le-feu. Il s'agit d'une reconnaissance de leurs obligations en vertu du droit international humanitaire", notamment concernant les civils, a ajouté cette source. Washington espère que la signature de l'accord créera une "dynamique" pouvant aboutir à l'acheminement d'aide, a-t-elle dit. Mais l'armée et les paramilitaires n'en sont "pas encore là", a-t-elle conclu. (Belga)