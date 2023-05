Coupe du monde sprint kayak - Artuur Peters en finale A du K1 sur 1.000m, les 2 K4 belges éliminés

Artuur Peeters, 26 ans, a remporté, en 3:40.78, la 3e des 4 demi-finales, signant le 7e temps des 36 semi-finalistes. Le Limbourgeois, médaillé de bronze au dernier Euro de Munich, a devancé de 91 centièmes l'Allemand Jakob Thordsen dans sa série qui n'offrait que 2 tickets pour la finale A, programmée samedi (12h30). Artuur Peters est aussi inscrit en K2 sur 500 m avec Bram Sikkens et en K1 sur 5.000m (distance non olympique). Le K4 masculin, composé de Rafael Bastiaens, Jules Vangeel, Kilian Meersmans et Raphael Akerele, s'est lui classé 9e et dernier de la 1re des 3 séries des demi-finales, où les 3 premiers filaient en finale A et les 3 suivants en finale B. Ils sont donc éliminés, comme le K4 féminin d' Anastasia Okunkova, Hermien Peters, Amber Van Broekhoven et Lize Broekx, 8e et avant-dernier de la 1re des 3 demi-finales. Hermien Peters et Lize Broekx, vice-championnes d'Europe en titre du K2 sur 500m, entameront quant à elles leur régate samedi (16h00). (Belga)