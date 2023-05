Deux personnes perdent la vie à la suite d'un accident de la route à Marcinelle

Les pompiers de la zone de secours Hainaut-Est sont intervenus à 01h48 avenue de Philippeville à Marcinelle (Charleroi, province de Hainaut) à la suite d'un accident impliquant un véhicule de type grosse cylindrée italienne. "Pour une raison inconnue, cette voiture a percuté quatre autres véhicules en stationnement. Par la suite, un incendie s'est déclaré dans la voiture accidentée avant de se propager aux autres véhicules et à la façade d'une habitation sur place", a confirmé Michel Mean, porte-parole des pompiers carolos. Les hommes du feu ont découvert deux corps dans le premier véhicule accidenté. "Nous ne disposons d'aucune information sur les circonstances de l'accident et sur l'identité des victimes", a conclu la zone de secours. (Belga)