DP World Tour - Thomas Detry grimpe à la 3e place du Soudal Open à deux coups de la tête

Detry a réussi un deuxième tour en 66 coups, 5 sous le par, après sept birdies et deux bogeys. Il a réussi des birdies aux trous 5, 6 et 7 dans la première moitié du parcours. Dans la seconde, il a réalisé quatre nouveaux birdies, aux trous 11, 14, 16 et 17. Des bogeys aux trous 13 et 18 l'ont privé d'une carte encore meilleure. Avec son total de 133, 9 sous le par, il bondit en troisième position. Forsström, qui a rendu une carte de 67, reste en tête avec un total de 131 (-11). Le Français Jeong Weon Ko est deuxième à un coup du leader. Le Français Julien Brun, le Suédois Jens Dantorp et l'Anglais James Morrison suivent Detry, à 3 coups de Forsström. La meilleure carte du jour est à mettre à l'actif du Sud-Coréen Yeongsu Kim, avec un tour en 64 coups. Kristof Ulenaers, 40e après un deuxième tour en 2 sous le par, ainsi que Jarno Tollenaire, Alan De Bondt et Kevin Hesbois, qui pointent tous au 60e rang après un tour en -2, passent également le cut. Le tournoi s'achève par contre pour Jean De Wouters, James Skeet et Nicolas Colsaerts (107e), Nathan Cossement et Yente Van Doren (127e), James Meyer de Beco (139e), Charles Roeland (148), Christopher Mivis (151e) et Hugo Duquaine (153e). Colsaerts paie une deuxième journée compliquée, conclue en 3 au-dessus du par après quatre birdies, trois bogeys et deux doubles bogeys. (Belga)