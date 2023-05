Invasion de l'Ukraine - L'ambassadeur américain aurait présenté ses excuses à l'Afrique du Sud

Le ministère a également fait savoir que l'ambassadeur Reuben Brigety "a admis avoir dépassé les bornes". Selon l'Afrique du Sud, le pays n'a pas autorisé de livraison d'armes à la Russie et les États-Unis n'ont pas fourni de preuves de leurs allégations. Le gouvernement a ouvert une enquête. Reuben Brigety a déclaré jeudi qu'il était convaincu qu'un navire se trouvant dans le port du Cap avait été chargé d'armes et de munitions avant de repartir pour la Russie. Cela se serait produit en décembre. L'ambassadeur a qualifié l'armement de la Russie d'"extrêmement grave" et a affirmé que cela ne correspondait pas à la position sud-africaine sur l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Bien que le gouvernement sud-africain assure adopter une position neutre dans la guerre entre la Russie et l'Ukraine, il a qualifié la Russie de "pays ami". Pretoria refuse de condamner l'invasion de l'Ukraine par la Russie et ne vote pas les résolutions de l'ONU sur le conflit. (Belga)