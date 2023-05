Jupiler Pro League - L'Antwerp va porter un maillot pour fêter les trente ans de sa finale en Coupe des coupes

"Ce maillot à édition limitée des trente ans de Wembley est une ode à l'un des plus beaux jours de l'histoire de notre club", a ainsi écrit le club. Le 12 mai 1993, l'Antwerp avait en effet disputé la seule finale européenne de son histoire, en Coupe des coupes. Le Great Old s'était alors incliné 3-1 contre Parme, dans l'antre mythique de Wembley. Devant plus de 37.000 spectateurs, l'Antwerp dirigé par Walter Meeuws disputait alors la dernière finale d'un club belge dans une compétition européenne jusqu'aujourd'hui. Parme alignait en défense centrale George Grün, international belge à 77 reprises qui a atteint la finale de la Coupe des coupes à trois reprises: avec Anderlecht en 1990, battu par la Sampdoria, puis avec Parme en 1993 face à l'Antwerp, et en 1994, battu par Arsenal. "À partir de dimanche, nos Reds porteront ce maillot unique pour les matchs de play-offs à venir." Dimanche, le leader de la Jupiler Pro League recevra le champion en titre, le Club de Bruges, à l'occasion de la troisième journée des Champions' play-offs. (Belga)