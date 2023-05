La Coalition Climat danse le limbo contre la politique du gouvernement flamand

"Nous sommes venus aujourd'hui danser le limbo pour illustrer le manque d'ambition des autorités de la Région flamande, au travers d'une action ludique" a expliqué le porte-parole de Greenpeace Joeri Thijs, au nom de la Coalition. "La barre de limbo symbolise l'action du gouvernement pour le climat, qui se situe encore bien trop bas." D'après la Coalition Climat, les dirigeants flamands n'écoutent pas les scientifiques et les experts qui recommandent de "réduire drastiquement les émissions à court terme". "C'est cela qu'attend l'Europe de la part de notre pays. Mais nous constatons que la Flandre ne veut pas participer et qu'elle accepte seulement de mettre en place des mesures simples et abordables. Nous pensons que cette position est un écran de fumée pour justifier la faiblesse de son ambition climatique." Selon le porte-parole de Greenpeace, l'impact du changement climatique peut déjà être observé dans divers endroits du monde, y compris en Belgique. "Les agriculteurs flamands ont fait l'expérience de la sécheresse, qui a déjà coûté 2 millions d'euros. Des familles ont également vu leur maison inondée ces dernières années. Les conséquences de ces dérèglements sont déjà présentes aujourd'hui et menacent de s'aggraver." "Nous sommes d'accord, les politiques climatiques doivent être réalisables et abordables, mais cela ne peut pas devenir un slogan. Des mesures concrètes doivent aussi être mises en place pour aider les familles à suivre la transition", conclut Joeri Thijs. (Belga)