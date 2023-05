Le président Patrick Le Juste met en vente le club d'Alost

Patrick Le Juste a expliqué sa décision aux supporters jeudi, par l'intermédiaire d'une vidéo enregistrée depuis la Suisse. Il y a confirmé la mise en vente du matricule 90, alors que la rumeur courait déjà. "C'est assez simple. Nous en avons assez, et avons décidé de mettre le club en vente", a-t-il expliqué. Les relations entre le président et les supporters n'étaient pas au beau fixe. Une partie du noyau dur s'était retournée contre lui et un boycott a déjà eu lieu. Si le prix du club n'a pas été explicitement fixé, Le Juste entend le céder sans complication. "Si un investisseur étranger représente une plus-value pour l'Eendracht Alost, pourquoi ne pas le vendre ?" Les travaux de rénovation prévus pour le stade Pierre Cornelis, qui compte 4.500 places, sont également en suspens. Les supporters espèrent une issue rapide, afin que les nouveaux propriétaires puissent remettre au plus vite leur club sur les rails. Alost a connu plusieurs saisons en première division belge, dont un séjour de plus d'une décennie entre 1991 et 2002. Le club avait notamment terminé à la quatrième place sous Jan Ceulemans en 1994-1995, jouant la coupe de l'UEFA la saison suivante, mais il a depuis chuté au quatrième échelon du football belge où il réside depuis 2019. (Belga)